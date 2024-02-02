Kocaeli Valisi Yavuz duyurdu: Rehine krizi sona erdi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmanın fabrikasında meydana gelen rehin alma olayına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Yavuz saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve rehinelerin kurtarıldığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada bazı işçilerin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

Çitlerden atlayarak fabrikaya girdiği iddia edilen şüpheli, üstünde bomba olduğunu da öne sürülmüştü. Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, güvenlik önlemi alınmışto.

Şüphelinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edilmişti.

Öte yandan, şüphelinin fotoğrafı da ortaya çıkmış. Elinde tabanca bulunan şüphelinin "Kapılarak açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülüyordu.