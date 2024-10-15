Köfteci Yusuf eski günlerine geri dönüyor! Tepkiler azaldı, şubeleri dolup taşıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli, taklit ve sağlığa zararlı maddelerin tespit edildiği firmaları kamuoyu ile paylaştığı listelerde ürünlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Domuz eti tespitinin ardından zor günler geçiren Köfteci Yusuf’un şubeleri boş kalmıştı. Köfte zincirine tepkilerin azalmaya başlamasıyla birlikte şubeleri eski günlerine geri döndü.

Denizlispor ve Bursaspor taraftarları akın ediyor

Köfteci Yusuf şubelerine destek için gidenlerin sayısı giderek artıyor. Denizlispor ve Bursaspor taraftarları köfteciye destek için şubelere akın etti.

Köfteci Yusuf’un şubeleri dolup taşıyor

42 ilde toplam 278 şubesi bulunan Köfteci Yusuf’a firmaya destek olmak için şubelere akın edenlerin sayısı artıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesin kendini savunma hakkı bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Köfteci Yusuf tartışmalarına dahil olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara'da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. İtiraz süreçleri oluyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus."