Köfteci Yusuf ile ilgili ekonomist Özgür Demirtaş’tan yorum: Domuz eti skandalında kumpas mı var?

Türkiye günlerdir Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tağşiş listelerinden çıkan ‘domuz eti skandalını konuşuyor.

Bu kez ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’tan dikkat çeken bir yorum geldi. Demirtaş sosyal medya hesabından, "Bu işin altından işletmeyi ucuza satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi?" diye sorarak analiz sonuçlarını değerlendirdi. Demirtaş, skandalın altında yatan sebep ile ilgili tahminde bulundu.

Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş ‘kumpas’ iddiasında bulunmuştu

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların “kumpas” olabileceğini öne sürdü.

Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş da hakkında çıkan iddiaları ‘kumpas’ olarak değerlendirerek, “Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Bu olayda tek isteğim gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Ben garip bir kuşum. Birlikte çalıştığım12 bin kişinin yüzüne kara leke sürdürmeyeceğim. Ben sadece köftecilik yapmak istiyorum. Herhangi bir gücüm yok. Et piyasası çok karışık. Yanımızda yüzlerce veteriner ve gıda mühendisleri var. Böyle bir şey yapmak istesek bile yapamayız. Türkiye genelinde 280 iş yerim var. 28 yıldır köftecilik yapıyorum, ilk lokantamı İznik’te açmıştım. Kötüler iyiden daha zeki ama iyilik her zaman kötülüğü yenecek. Acayip bir şekilde tekme yedim” açıklamasını yaptı.

Ekonomist Özgür Demirtaş ‘Domuz eti’ skandalını değerlendirdi

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Demirtaş, yaptığı paylaşımda Köfteci Yusuf olayı hakkında farklı düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Milyonlarca Dolar değerine ulaşmış bir işletme salak mı da binde bir oranında domuz eti kullansın? Domuz eti, normal etin yarı fiyatına olsa bile (ki değil), 1000 Birim maliyeti olan köfte 999.5 Birim maliyete iner. Böylesine küçük bir oran için Milyonlarca dolar değerindeki işletme öyle büyük bir riske girer mi? Bu işin altından işletmeyi ucuza satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi? Bir düşünelim isterim!"