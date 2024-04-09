Köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.



Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, ‘’Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibariyle bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak. Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergâhlarımızda yol çalışmalarına da ara verdik. Trafiğin yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Tatil süresince devam eden yol bakım onarım çalışmalarına asgari düzeye indirdik. Mümkünse tamamen onları bırakma noktasında bir arkadaşlarımızla tasarrufta bulunduk. Yine zorunlu olan kesimlerde bakım onarım gibi nedenlerle şerit sayısındaki eksilmeleri de gözden geçirerek mümkün olduğu kadar tam şerit sayısıyla trafiğe hizmet edelim istiyoruz. Böylece uzun trafik kuyruklarının da oluşmasını engellemiş olacağız." İfadelerinde bulundu.

Buna göre; Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, 6 Nisan cumartesi gününden başlayarak 15 Nisan pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Ücretli olacak köprü ve otoyollar

Osmangazi Köprüsü özel iştirak sayıldığı için bayramda ücretsiz geçiş uygulanmayacak.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri:

Araç sınıfı 1 / 290,00 TL

Araç sınıfı 2 / 465,00 TL

Araç sınıfı 3 / 550,00 TL

Araç sınıfı 4 / 730,00 TL

Araç sınıfı 5 / 920,00 TL

Araç sınıfı 6 / 205,00 TL

Kuzey Marmara otoyolu: