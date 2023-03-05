Koray Aydın'dan "beşli çete" açıklaması

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara milletvekili Koray Aydın, Twitter hesabı üzerinden açıklamlarda bulunarak, kendisi ve partisinin "Beşli Çete" olarak adlandırılan şirketler ile görüştüğüne dair yapılan suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Aydın yapılan suçlamaların gerçek dışı olduğunu ve iftirayı atanlardan yargı önünden hesap sorulacağını söyledi.

Açıklamalarında "Beşli Çete" kavramını ilk kez ortaya atan ve Türk kamuoyuna mal eden İYİ Parti ve cesur liderimiz Sayın Meral Akşener'dir. Türk milleti emin olsun, İYİ Parti iktidarında "Beşli Çete"den, ülkemizin kaynaklarını yağmalayanlardan ve yolsuzluk yapanlardan mutlaka hesap sorulacaktır." ifadelerine yer veren Ankara milletvekili Koray Aydın, iftiraların İYİ Parti'nin dik duruş sergilediği şu günlerde gündeme getirilmesini ise halkın vicdanına bıraktığını söyledi.