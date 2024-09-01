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KPSS ön lisans oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu başladı.

Haber Merkezi
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KPSS ön lisans oturumu başladı
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81 il ve Lefkoşa'da uygulanan sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2 bin 535 engelli adayın katıldığı sınavda, 164 bin 53 görevli yer alıyor.

Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 13 bin 566 emniyet mensubu da sahada görev yapıyor.

Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

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