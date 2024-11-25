Kritik görüşme sona erdi! Erdoğan-Rutte görüşmesinin ardından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 15:10 sıralarında başladı. Görüşme 16:15 sıralarında sona erdi.

Türkiye'nin NATO'ya katkıları değerlendirildi

Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kabulde Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin’de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye’nin 2026’daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayii malzemesi tedarik dayanışması ile Türkiye’nin NATO’ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi" denildi.

Erdoğan, Rutte'ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulde, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonrası Türkiye’ye yönelik dayanışma mesajları için NATO Genel Sekreteri Rutte’ye teşekkür ettiği belirtildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.