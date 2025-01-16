Küçükçekmece'deki metrobüs kazası davasında ara karar: 4 kişi tahliye edildi

İstanbul Küçükçekmece’de bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin “Ben yola çıktım, kör noktada açılmış o yol. Ben görür görmez frenlemeye başladım ve kaza sonuna kadar frenden çekmedim. Orada hızlı bir seçim yapmam lazımdı. Amirlerimi ezmemek için karşı şeritten gelen metrobüsün sağ arka kısmına vurmak zorunda kaldım. Kesinlikle ben burada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Kurtarmak için elimden gelenin fazlasını yaptım” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme metrobüs şoförü Çetin haricindeki 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti

İstanbul Küçükçekmece’de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği 51 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) denetim amiri olarak görevli olan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün ayrı ayrı ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece'de 23 Ağustos 2024'te sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı. Küçükçekmece Adliyesi'nde savcılık tarafından ifadeleri alınan 8 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.