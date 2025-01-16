TOBB Kadın Girişimciler Kurulları Toplantısı SATSO’da yapıldı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elvan Bilgehan Dikiciyle beraber icra komitesi üyelerinin ev sahipliği yaptığı toplantıya TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu, Marmara Bölge ve Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ve Balıkesir KGK Başkanı Buse Tellioğlu, Bilecik KGK Başkanı N. Filiz Eğilmez, Bursa KGK Başkanı Sabriye Şen ile Yalova KGK Başkanı Dilara Altan ve KGK üyeleri iştirak etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Oda olarak Sakarya’nın üretimdeki hafızasını esas alarak sürdürülebilir bir şekilde üretimi artırmak için çabaladıklarını söyledi.

“Üretim için de esas olan nitelikli istihdam ve özellikle kadın istihdamına yönelik ciddi girişimlerde bulunuyoruz.” diyen Altuğ şöyle devam etti: “Biz erkekler ve kadınlar eşit değiliz. Kadınlarımız bizlerden çok daha üstün varlıklardır. İstediklerinde başaramayacakları, ellerinin hamuruyla üstesinden gelemeyecekleri iş yoktur. Bizler ekonomi ve iş dünyasında da eşit olalım istiyoruz, daha fazla kadın girişimci ve istihdam oranını artırmak istiyoruz. Sadece tüketici pozisyonda olan kadınlarımızı üretime katkı veren pozisyona almamız gerekiyor. Bu anlamda da Kadın Girişimciler Kurulumuzun tüm çalışmalarına destek oluyoruz. Sizlerin de bir araya gelerek ulusal anlamda örnek çalışmalara imza atmanızı takdir ediyorum. Bu birlikteliğin artarak devam etmesini diliyorum.”

TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elvan Bilgehan Dikici ise, maalesef son yapılan çalışmalara göre OECD üyesi ülkeler arasında en düşük kadın istihdam oranına sahip ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

Türkiye nüfusunun yarısının kadın olduğu halde 2023 yılında çalışan kadın sayısının 10 milyon 546 bin iken, iş gücüne katılmayan kadın sayısının ise 21,8 milyon olarak tespit edildiğine dikkat çeken Dikici, şunları dile getirdi: “Çalışan kadınlarınsa %73,6’sının ücretli veya yevmiyeli olarak çalıştığı, girişimci kategorisindeyse yalnızca 1 milyon 170bin civarında kadın olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ülkemizin bu anlamda kat edilecek çok yolu var. Ya imkan ya da ilham bekleyen çok büyük bir potansiyelle karşı karşıyayız. İşte bizler, bir kişiye dahi dokunabilirsek ülkemize fayda sağlayacağımızın bilincini taşıyoruz. Bir kadının girişimci olması, ülke ekonomisine katkısını bir kenara koyarsak kendisine de bireysel anlamda pek çok yetkinliği ve prestiji de beraberinde getiriyor. O yüzden kadın girişimciliğini sadece ekonomik bir hamle değil, sosyal kalkınma ve fırsat eşitliği olarak da görmek gerekmektedir.”

Marmara Bölge ve Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ise şunları dile getirdi: “Bütün bir yıl boyunca tüm illeri gezdik ve güzel çıktılar elde ettik. Her ilde ciddi sanayi kuruluşları var ve amacımız da kadın istihdamını, girişimciliği artırmaktır. Sanayide kadın eli projesine çalışan ve onu beslemek için alt projeler tasarlayan kurullarımız var. Sakarya KGK da turizmde kadın eli projesine çok hakim bir çalışma modeli sergiliyor. Ülkemizde birçok KGK’nın projelerinin 81 ile yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bugün burada olmak çok güzel ve önemli. Katılan herkese teşekkür ediyorum.”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Aydoğdu, “Dünyada çalışma süresinin 3/2’si kadınlara aitken toplam gelirin sadece %10’u kadınlara aittir. Ülkemizde iş dünyasında koltukların %80’i erkeklere ayrılmış durumda ve dünyada da durum farklı değil. Kurullarımız zamanlarının çoğunu gelecekteki kadınlarımızın bir şeyleri değiştirmesi için kullanıyor. Sanayide kadın elini hayata geçirdiğimiz 2021’den bu yana yaklaşık %4-10 arası artış görüyoruz. 39 ilimizde sanayide kadın eli projesini aktif şekilde uyguluyoruz. Kadınlarımız her alanda başarıyla çalışıyor ve sanayide kadın eli projemizle gıpta ediyoruz. Kadınlara şans verildiği zaman neler başardıklarını biliyoruz ve bu şansı yaratmak için aktif olarak sahada çalışıyoruz. Tüm kurullarımızın bu anlamda paydaşlığı ve projeleri çok önemli.” şeklinde konuştu.