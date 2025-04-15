  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kulis: DEM Parti, gazetecilerin İmralı'ya gidişi için talepte bulunacak
Takip Et

Kulis: DEM Parti, gazetecilerin İmralı'ya gidişi için talepte bulunacak

Sözcü yazarı Can Coşkun'un aktardığı kulis bilgiye göre DEM Parti, cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmede gazetecilerin ve uluslararası heyetlerin İmralı’ya gidişi için talepte bulunacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kulis: DEM Parti, gazetecilerin İmralı'ya gidişi için talepte bulunacak
Takip Et

Sözcü yazarı Can Coşkun, bugün yayımlanan "İmralı heyeti neden Tunç’a gidiyor?" başlıklı yazısında DEM Parti'nin Yılmaz Tunç ile cuma günü yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Coşkun, yazısında, görüşmede kısmi af meselesinin başlıklar halinde ele alınacağını ve ardından İmralı'ya yapılacak yeni ziyaretlerin konuşulacağını ifade etti.

Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiyi aktaran Coşkun, "Bakanlık kaynaklarından öğrendiğim yeni bilgi: DEM Parti görüşmede, gazetecilerin ve uluslararası heyetlerin İmralı’ya gidişi için talepte bulunacak" dedi.

Söz konusu talebin DEM Parti'nin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede gündeme geldiğini ve karşılık bulmuş olabileceğini belirten Coşkun, "Verilecek listedeki isimler için son söz elbette Beştepe’de olacak, bakalım kimler onay mekanizmasından geçecek" sözlerine yer verdi.

Adalet Bakanı, cuma günü DEM heyeti ile görüşecekAdalet Bakanı, cuma günü DEM heyeti ile görüşecekGündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Pervin Buldan tarih verdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Pervin Buldan tarih verdi!Gündem
Gündem
İddia: Ülkü Ocakları'nın eski başkanları İYİ Parti'ye katılacak
İddia: Ülkü Ocakları'nın eski başkanları İYİ Parti'ye katılacak
Narin Güran cinayetinde ikinci dava: Duruşma 25 Nisan'a ertelendi
Narin Güran cinayetinde ikinci dava: Duruşma 25 Nisan'a ertelendi
Harry Potter dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı
Harry Potter dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı
TCDD personel alımı için sınav ve atama şartlarında yeni düzenleme
TCDD personel alımı için sınav ve atama şartlarında yeni düzenleme
'Sansar Salvo' lakaplı rapçi Ekin Can Arslan gözaltına alındı
'Sansar Salvo' lakaplı rapçi Ekin Can Arslan gözaltına alındı
SON DAKİKA.... Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı