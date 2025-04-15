Kulis: DEM Parti, gazetecilerin İmralı'ya gidişi için talepte bulunacak

Sözcü yazarı Can Coşkun, bugün yayımlanan "İmralı heyeti neden Tunç’a gidiyor?" başlıklı yazısında DEM Parti'nin Yılmaz Tunç ile cuma günü yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Coşkun, yazısında, görüşmede kısmi af meselesinin başlıklar halinde ele alınacağını ve ardından İmralı'ya yapılacak yeni ziyaretlerin konuşulacağını ifade etti.

Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiyi aktaran Coşkun, "Bakanlık kaynaklarından öğrendiğim yeni bilgi: DEM Parti görüşmede, gazetecilerin ve uluslararası heyetlerin İmralı’ya gidişi için talepte bulunacak" dedi.

Söz konusu talebin DEM Parti'nin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede gündeme geldiğini ve karşılık bulmuş olabileceğini belirten Coşkun, "Verilecek listedeki isimler için son söz elbette Beştepe’de olacak, bakalım kimler onay mekanizmasından geçecek" sözlerine yer verdi.