Kulis: İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın, istifa kararını Perşembe günü duyuracak

İYİ Parti’nin kurucularından ve teşkilatlarının oluşumunda önemli rol oynayan Koray Aydın’ın, partiden istifa etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

NTV'de yer alan habere göre, Koray Aydın istifa kararını perşembe günü sosyal medyadan kamuoyuna duyurak.

İstifanın gerekçesi olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında Beştepe’de gerçekleştirilen görüşme sonrası yaşanan süreç olduğu ifade ediliyor.

Söz konusu görüşmeye Genel Merkez’in kayıtsız kalması ve tavır koymamasının Koray Aydın’ın bu kararı almasında etkili olduğu öğrenildi.

Başka partiye mi katılacak?

Koray Aydın'ın iddiaların aksine iddiaların bir partiye katılması da beklenmiyor.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, iddialara ilişkin TV100'de konuştu. Canlı yayına bağlanan Uğur Poyraz, "Koray Beyin istifa haberi doğru mu? Siz de böyle bir bilgi var mı?" sorusuna, "Ben bayramda Koray Bey ile konuştum böyle bir beyanda bulunmadı" yanıtını verdi.

Aydın, İmamoğlu ve Yavaş ile görüştü mü?

Koray Aydın’ın bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşeceği de iddia edilmişti.

Koray Aydın cephesinden alınan bilgilere göre, bu iki isimle de herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi.

Aydın’ın istifa ettiği takdirde İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 34’e gerileyecek.