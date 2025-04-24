Kumburgaz’da bir binanın duvarları yıkıldı: Yaşananlar kameraya yansıdı
Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz’daki 5 katlı bir binanın apartman boşluğundaki duvarlar çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Site sakini Emin Can Yaray, "1 dakika önce orada olacaktım" dedi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz’da bulunan 5 katlı binanın apartman boşluğundaki duvarlar yıkıldı.
Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kumburgaz Site 1 sitesinde yaşanan olayı anlatan site sakinlerinden Emin Can Yaray, " 1 dakika önce buraya gelecektim normalde. Evimde burada 5’inci katta. Binalarımız da eski" dedi.