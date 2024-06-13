Kurban Bayramı öncesinde sahte para uyarısı yapıldı
Polis ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan kurban pazarlarında vatandaşları sahte para konusunda uyardı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarlarında bilgilendirme çalışmaları yürüterek vatandaşlara sahte parayı nasıl tanıyabilecekleri konusunda bilgi verdi.
Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yaşanan alış veriş yoğunluğunda sahte para konusunda polis ekipleri vatandaşları uyardı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında kurbanlık hayvan satışı yapılan hayvan pazarlarında vatandaşları bilgilendirdi.
Bilgilendirici broşürler dağıtıldı
Ekipler, bayram nedeni ile alışveriş ve nakit para akışının çok olması sebebiyle sahte paraların ayırt edilebilmesi ile ilgili bilgiler verilirken, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca basılan madeni ve banknot Türk Lirası özellikleri konulu broşürler dağıtıldı.