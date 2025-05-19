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Kurtulmuş’tan Bahçeli’nin komisyon çağrısına yanıt: Yasal süreç Meclis'te yürütülecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK’nın fesih kararı sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği Meclis komisyonu önerisiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Kurtulmuş, “Bundan sonraki aşama, terör örgütlerinin silah bırakmasıdır. Sürecin yasal çerçevesi TBMM’de oluşacak. Komisyonun yapısı ise bu çerçevenin netleşmesinden sonra ele alınacaktır” dedi.

Haber Merkezi
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Kurtulmuş’tan Bahçeli’nin komisyon çağrısına yanıt: Yasal süreç Meclis'te yürütülecek
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK’nın fesih kararını takiben Meclis’te 100 kişilik bir komisyon kurulması çağrısına yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisine yanıt verdi. Kurtulmuş, PKK’nın silah bırakmasının ardından yasal sürecin TBMM çatısı altında yürütülmesinin esas olduğunu belirtti.

"Şimdi önümüzdeki adım, terör örgütlerinin silahlarını bırakmasıdır"

Bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “Süreç planlandığı gibi ilerliyor. Şimdi önümüzdeki adım, terör örgütlerinin silahlarını bırakmasıdır. Bu gerçekleştiğinde, bu meselenin hem siyasi hem de yasal olarak ele alınacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir” dedi.

“Yaz bitmeden süreç tamamlanabilir”

Devlet Bahçeli’nin komisyon önerisine açık kapı bırakan Kurtulmuş, “Komisyonun nasıl olacağı konuşulur. Meclis’te tüm siyasi partiler bu sürece katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı. Silah bırakma sürecine ilişkin de konuşan Kurtulmuş, “Yaz bitmeden süreç tamamlanabilir” diyerek, yürütülen temasların ve hazırlıkların bu yönde ilerlediğini kaydetti.

Devlet Bahçeli, şunları söylemişti:

"Bölücü terör örgütü PKK’nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir.

Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı’nın çağrısı ile “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” kurulması samimi teklif ve temennimizdir. Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır."

 

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