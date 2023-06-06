Kurtulmuş'tan partilere ziyaret

TBMM Başkanlığına aday olan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP ve MHP gruplarına ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda yarın yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde ilk olarak MHP Grubu'na gitti.

Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve bazı AK Parti milletvekilleriyle birlikte MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile MHP yönetiminde yer alan bazı milletvekilleriyle görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP grupları tarafından Meclis Başkanlığına aday gösterildiğini ve başvurusunu yaptığını anımsattı.

Bugün MHP'den başlayarak TBMM'deki partileri ziyaret edeceğini belirten Kurtulmuş, desteği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şükranlarını sundu, MHP milletvekillerine teşekkür etti. Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"28. Dönem, Türkiye Yüzyılı'nın ilk Meclis'i. Önümüzde fevkalade önemli, hayati sorunların olduğu bir dönemi hep beraber idrak edeceğiz. Amacımız, siyasi partiler olarak farklı fikirlere sahip olmakla birlikte, Türkiye'nin ortak hedeflerinde kenetlenmeyi başarabilmiş bir Meclis'i oluşturabilmektir. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip bir anlamda masanın etrafında bütünleştiğimizde, oturup konuştuğumuzda, ülkemizin, milletimizin menfaatlerini önceleyebilme kabiliyetine sahip bir Meclis yönetimi oluşturabilmektir."

MHP'nin, birtakım al-ver pazarlıkları içerisinde olmadan, Türkiye'nin milli menfaatleri konusunda büyük bir hassasiyetle Cumhur İttifakı'nın en önemli unsurlarından birisi haline geldiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Bu süreçte de bundan sonraki süreçte de Meclis'te inşallah birlikte hareket edeceğiz. Allah bize, bu ülkenin, bu milletin hayrına atılacak adımlarda öncü olabilmeyi; bu Meclis'e, Türkiye Yüzyılı'nın bütünüyle hedeflerini gerçekleştirecek adımlar atabilmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı'nda, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi inşa etmenin, TBMM'deki bütün milletvekillerine nasip olması temennisinde bulunarak, "Biz de bu süreçte inşallah hep beraber dayanışma içerisinde, bu vizyon çerçevesinde hareket edeceğiz. Milli menfaatlerimizi önceleyeceğiz. Ülkemizin geleceği, dünya milletleri arasındaki saygın, itibarlı bir pozisyona ulaşması için gecemizi gündüzümüze katarak mücadele edeceğiz ve sonuçta Allah'ın izniyle akıbet de hayırlı olacaktır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay ise ziyaret için teşekkür ederek, Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçilmesi halinde görevini en iyi şekilde yürüteceğine inandığını söyledi.

CHP Grubu'na ziyaret

MHP'nin ardından beraberindekilerle CHP Grubuna geçen Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Burcu Köksal tarafından karşılandı. Basına kapalı görüşme, yaklaşık 25 dakika sürdü.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, CHP Grubu'yla kısa ama son derece yararlı ve faydalı bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Gelecek dönemde Meclis'in siyasi farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul eden, müzakereye açık, Türkiye'nin geleceğine ilişkin konularda hassasiyetle ortak noktaları bulabilme çabası içinde hareket edebilen bir Meclis olmasını temenni ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, aynı yaklaşımın CHP grup yönetiminde de olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

TBMM'yi önemli bir gündemin beklediğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Ortak amacımız; Türkiye'nin milli menfaatleri, halkın beklentileri istikametinde diyalog ve karşılıklı anlayış içerisinde fikirlerimizi söyleyeceğiz, yeri geldiğinde münakaşa yapacağız, toplumun hayrına olan işlerde bir yarış içerisinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de milletin seçimlerde tüm siyasi partilere verdiği bir karne, yazdığı bir mektup ve verdiği mesajlar olduğunu söyleyerek, bu mesajların iktidar ve muhalefet tarafından mutlaka doğru okunması gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede, genel bir mutabakat üzerinde anlaştıklarını aktaran Özel, "Halkımız bu parlamentodan kaliteli yasama, müzakere istiyor. Münakaşayı hoş görüyor ama parlamentoya şiddeti yakıştıramıyor. Parlamentoda zaman zaman ortaya çıkan ve halkımıza, hatta ailelerimize izahta zorlandığımız şiddet görüntülerinin hiç yaşanmaması için bütün gruplarla birlikte gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Özel, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın tahliye edilmemesi konusundaki hassasiyeti de paylaştıklarını belirterek, "Bu, geçmişte MHP için yaşandığında da tavrımız aynıydı, kendi milletvekillerimiz için de aynıydı, geçtiğimiz dönem Gergerlioğlu için de aynı tavırdaydık, bugün Can Atalay için de aynı doğrultuyu koruyoruz." görüşünü paylaştı.

Kurtulmuş'un ilk turda TBMM Başkanı seçilebilmek için kendilerinden oy istediğini aktaran Özel, bunun üzerine kendilerinin de İngiliz Parlamentosu'ndaki bir geleneği TBMM'ye taşıma teklifinde bulunduklarını söyledi. İngiltere Parlamentosu Başkanının çok adil bir yönetim sergilemesi durumunda bir sonraki dönemde karşısına aday çıkarılmadığını anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Biz yarın aday çıkaracağız ama iki yıl boyunca Sayın Kurtulmuş muhalefete, gerçekten karşısına aday çıkarılamayacak şekilde tam olarak tarafsız davranırsa iki yıl sonra kendisinin karşısına aday çıkarmamayı teklif ediyoruz. Kendisi iki yıl boyunca bütün muhalefetin oyunu alacak bir tarafsızlık göstersin. Ben bunun zor olmadığını, Anayasa'ya bağlı kalmanın zor olmadığını ve bunu yapabileceklerini düşünüyorum. İki yıl sonra aday göstermemeyi ümit ediyoruz."

Kurtulmuş da TİP Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine yargı, yasama ve yürütmenin bağımsızlığı prensibine dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti. Bu konuda devam eden bir mahkeme sürecinin olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde mahkeme kararını verir. Öncelikle şahsın tutukluluk halinin bitmesi lazım. Baştan beri söylediğimiz şey, yargının adil olmasının temel prensiplerinden biri de mümkün olduğu kadar kısa sürede kararını vermesidir. Biz, kararın bir an evvel kesinleşmesini temenni ederiz." sözlerini sarf etti.

Yeniden Refah ziyareti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan ile görüşen Kurtulmuş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı adaylığıyla ilgili süreci bugün tamamladıklarını, sonrasında da siyasi parti temsilcilerine iyi niyet ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak seçime giren Yeniden Refah Partisi ile beraber büyük bir mücadele verildiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bizim Cumhur İttifakı olarak birlikteliğimiz; karşı taraftaki ittifaka benzer şekilde 'al-ver' pazarlığı üzerine kurulmuş bir ittifak değildir. Türkiye'nin milli hedefleri etrafında bütünleşme noktasında birlik ve beraberlik içerisinde ilkelerle yürütülen bir ittifaktır. Al-ver pazarlığına bağlı olmadığı gibi mevsimsel bir ittifak da değildir. Fikri çerçevesi, ana istikameti belli olan bir ittifaktır. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Yüzyılı'nın ilk parlamentosu olan 28'inci Dönem TBMM'de Yeniden Refah Partili arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'nin daha ileriye götürülmesi için çalışacağız. Milletin bize verdiği tarihsel sorumluluğu yerine getirmek için iktidarıyla, muhalefetiyle Meclis'te yapacağımız çalışmalarda Yeniden Refah Partisinin manevi gücünü her zaman yanımızda hissedeceğiz."

Kurtulmuş, milletvekili seçilen Erbakan ve diğer isimleri tebrik ettiğini dile getirerek, yarınki TBMM Başkanlığı seçimlerinde destek vereceklerine inandığını ifade etti.

"Yeniden Refah Partisinin Meclis'te olması milletimizin faydasına olacaktır"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Kurtulmuş ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

28'inci Dönem'in hayırlara vesile olmasını dileyen Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak milletin meclisinde, milletin faydasına işlere destek olmak; hayra vesile, şerre fren olmak maksadıyla bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisinin Meclis'te olması hedeflerimize ulaşmakla birlikte milletimizin faydasına olacaktır." diye konuştu.

Erbakan, Numan Kurtulmuş'a yarınki başkanlık seçiminde başarılar diledi.

"Cumhur İttifakı dönemsel, mevsimsel bir ittifak değildir"

Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı dönemsel, mevsimsel bir ittifak değildir. Ortak hedefleri, amaçları olan, siyasi kimlikleri, siyasi parti olarak kendi programları farklı olsa da esas itibarıyla Türkiye'nin geleceğine ilişkin ortak konularda anlaşmış ve bu istikamette yürüyen bir siyasi harekettir." değerlendirmesinde bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ise Cumhur İttifakı içerisinde yer alırken temelde üç hedeflerinin olduğuna işaret ederek, birincisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, ikincisinin parlamentoda milletvekili adaylarının yer alması, üçüncüsünün de Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde etmesi olduğunu, bu hedeflerinin hepsini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kurtulmuş'un TBMM Başkanlığı seçiminde destek istediğini aktaran Yapıcıoğlu, "Bizim bütün işlerimiz aramızda istişareyledir. Arkadaşlarımızla bu konuyu konuşacağız. İnşallah yarın tam kadro olarak Meclis'te bulunup Meclis Başkanlığı seçimlerinde oyumuzu kullanacağız." ifadesini kullandı.

DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüşme

Numan Kurtulmuş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşmesinin ardından yaptığı konuşmada da DSP'nin seçim kampanyası sırasında gösterdiği gayretli çalışmalar için teşekkür etti.

Erdoğan'a verilen desteğin tarihi nitelikte olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Rahmetli Ecevit'in milli, yerli ve Türkiyeci fikirlerinin bir şekilde bu kampanyada Cumhur İttifakı'nın yanında yer alması bizim için anlamlıydı." dedi.

TBMM çatısı altında güçlü çalışmalara imza atacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Siyasi partiler olarak farklı fikirlerimiz olmakla birlikte Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler, ortak, milli hedeflerde bir araya gelmiş ve bu istikamette yürüyüşünü anlamlı bir şekilde sürdüren kalıcı bir ittifaktır." değerlendirmesini yaptı.

Aksakal ise DSP'nin kuruluş gerekçelerinin özünü oluşturan "Tam bağımsız Türkiye" idealindeki çalışmalarını bu dönemde Cumhur İttifakı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyerek sürdürdüklerini, TBMM Başkanlığı seçiminde de Kurtulmuş'u destekleyeceklerini söyledi.

Aksakal, Kurtulmuş'a eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminden imzalı bir kalemini hediye etti.

İYİ Parti ziyareti

Numan Kurtulmuş, daha sonra İYİ Parti Grup başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'yı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, seçim dönemindeki politik farklılıkları bir kenara bırakarak, 28'inci Dönem'e hayırlı bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki yeni kabinenin bugün ilk toplantısını gerçekleştirdiğini anımsatan Kurtulmuş, "İşin yürütme kısmı tamamlandı. Şimdi yasama kısmını tamamlayacağız. Milletvekillerimiz görevlerine başladı, yarın da TBMM Başkanı seçilecek. Böylece Meclis'in bütün organları teşekkül edecektir. 28'inci Dönem Meclisi, Türkiye Yüzyılı'nın, yani Cumhuriyetimizin ikinci yüzyıl başlangıç Meclisidir." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu ise TBMM'nin doğru çalışabilmesi için atılması gereken adımları konuştuklarını ve bazı konularda mutabık kaldıklarını aktardı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının TBMM tarafından ele alınması gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, "Bunun için TBMM'ye bir kanun teklifi vereceğiz. Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamalarının TBMM'de çıkarılacak bir kanunla yapılması için TBMM Başkanından destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, milletin ve devletin yararına olan her türlü kararın yanında olduklarını kaydetti.