CHP’de kongre süreci başlıyor  

ANKARA (EKONOMİ) CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yeni Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) ilk toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Öztrak, yeni MYK’nın seçim sürecinin değerlendirilmesi, olağan kongre sürecinin başlatılması ile yerel yönetim seçimlerinde yapılacak hazırlıklarını ele aldığını belirtti. Öztrak, “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki 8. Gün değil, yerel seçim sürecinin 8. günüdür. Son seçimden bu yana geçen sürede; hem geçen seçimle ilgili özeleştirilerimize devam ediyor hem de yaklaşan yerel seçime hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Bu çerçevede, Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik” dedi.

Parti tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dönük örgütün taleplerini dikkate alacak bir komisyon kurulmasına karar verdiklerini açıklayan Öztrak, “Örgütlerimizin yenilenerek, tazelenerek, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, kırmadan, dökmeden, güçlenerek, partimize yerel yönetim seçimlerinde büyük bir başarı yaşatması için, gereken her türlü çabayı göstereceğiz” diye konuştu.