"Kuyu-4" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 7 Haziran'da düzenlenen Kuyu-4 operasyonunda yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Elebaşı Ünğan tarafından yurt dışından temin edilen uyuşturucu maddelerin Türkiye'de dağıtımını organize ettiği ve örgüt adına silahlı eylemlerin yapılmasında rol oynadığı belirlenen firari şüpheli S.S'nin, Beykoz'da bulunan bir çiftlik evinde saklandığı tespit edildi.

19 Ekim'de yapılan operasyonda S.S, H.O, M.T. ve A.K. gözaltına alındı.

Çiftlik evinde yapılan aramalarda susturuculu otomatik tüfek, 2 tabanca, 216 fişek, 5 bin avro ile 9 bin 600 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlk operasyonda 47 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 7 Haziran'da düzenlenen Kuyu-4 operasyonunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın da aralarında olduğu 62 kişi yakalanmıştı.

Şüphelilerden 47'si tutuklanırken, zanlıların suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 11 milyar liralık mal varlığına el konulmuştu.