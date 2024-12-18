Kuyumcularda yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumcularda 185 bin lira üzeri alım-satımişleminde kimlik zorunluluğu getirecek.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği uygulama ile kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu getirmişti.

2023 yılında 185 bin liraya yükseltilmesine rağmen söz konusu düzenleme Türkiye'nin birçok noktasında uygulanmamakta. Halihazırda çok sayıda kuyumcu, milyonlarca liraya varan alım-satım işlemlerinde dahi herhangi bir kimlik talebinde bulunmazken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu durumu tersine çevirmek için düğmeye bastı.

Kimlik ibraz etmeyen kişiler alım-satım yapamayacak

Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de en büyük vergi kaçağının bulunduğu sektörlerden birinin de kuyumculuk ve mücevherat olduğunu belirterek, söz konusu işletmeler hakkında denetimlerde bulunacak yeni bir ekip oluşturulduğunu duyurmuştu.

Bu ekipler, kuyumcuların ödediği vergileri değerlendirmekle sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda mevzuata aykırı uygulamaları denetleyecek ekipler, toplam tutarın 185 bin lira ve üzerinde olduğu işlemlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde toplam işlem tutarının 185 bin lirayı geçmesi durumunda, kuyumcuların kimlik bilgilerini alıp almadığını ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit edip etmediğini inceleyecek.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Bakanlığın uygulayacağı yüklü cezalar nedeniyle kuyumcuların yeni dönemde kimlik zorunluluğuna uygun davranması ve 2025 yılı itibarıyla belirlenecek sınırın üzerindeki işlemlerde kimlik ibraz etmeyen kişilere yönelik alım-satım işlemlerini tamamen durdurması bekleniyor.

Kamu spotları hazırlanacak

Altın alım-satım işlemlerindeki bu kısıtlamaya dikkat çeken Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, vatandaşların söz konusu kısıtlama hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Zaman zaman esnafımız ve vatandaşlarımız bu konuda karşı karşıya kalıyor. O kadar çok belge isteyince vatandaşlar da tedirgin oluyor. Bu nedenle MASAK yetkililerinden kamu spotları yapılmasını istedik. Yeni belirlenen sınır sonrasında da afişleri kuyumculara asmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.