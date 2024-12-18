Sivas'taki HES'lerin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı, Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar HES ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların, (bir bütün halinde) özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 2 milyar 160 milyon lira bedelle Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.