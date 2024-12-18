AK Partili vekiller mikrofonu açık unuttu: Çok yanlış yaptı bakan hanım ya

"Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" bugün toplandı.

Toplantı öncesinde komisyon başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu arasındaki diyalog mikrofonlara yansındı.

İki vekil, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'ın görevdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı komisyona çağırdığı iddiasını konuştu.

Aydoğdu ve Katırcıoğlu'nun konuşmaları şöyle:

"Biz gitmezsek yeri göğü inletirler"

Cengiz Aydoğdu: Mahkemeye gitme kararı aldık. Diğer komisyonlar gidiyormuş, biz gitmezsek yeri göğü inletirler.

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Tabii gidelim.

Cengiz Aydoğdu: Ama şöyle 2 komisyon halinde 2-3 kişi.

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Ama siyasi partilerden katılmak isterler.

Cengiz Aydoğdu: O zaman 5 olur.

"Çok yanlış yaptı bakan hanım ya"

Cengiz Aydoğdu: Çok yanlış yaptı bakan hanım ya… Şimdi de bakanı çağırmış.

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Öyle mi?

Cengiz Aydoğdu: Çağıracakmış veya…

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Nereye çağıracak? Makamına mı çağırıyor bakan?

Cengiz Aydoğdu: Yok komisyona falan çağırmış.

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Bizim Derya Hanım mı çağırmış?

Cengiz Aydoğdu: Öyle duydum. Yanlış mı duydum?

Radiye Sezer Katırcaoğlu: Öyle bir şey yok.

Cengiz Aydoğdu: O zaman yanlış.

Radiye Sezer Katırcıoğlu: Ama benim ilgim dışındaysa bilemiyorum. Öyle bir şey olur mu ya!

"Neyse, şunlar çalışıyor mu?"

Daha sonra Cengiz Aydoğdu, mikrofonları işaret ederek "Neyse, şunlar çalışıyor mu?" diye sordu, Katırcıoğlu da eliyle mikrofonlara vurarak kontrol etti.

Aydoğdu tekrar "Başlayalım mı? Bu mikrofonlar çalışıyor mu biz başlamadan önce?" sordu ve sonrasında konuşmasına başladı.

Komisyon Sıla bebek ve Narin Güran davalarına katılacak

Toplantıda konuşan komisyon başkanı Cengiz Aydoğdu, "Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin gündeminde olan bazı konulara yerinde inceleme gibi işlem düşünüyoruz. Bazı kurumlarımızda kurulan kurumların işleyişini de yerinde incelemek, görmek, bakanlık yetkililerimiz gelmeden önce sorunun zihnimizde tablonun tam çizilmesi için" dedi.

Başkan Aydoğdu, 26 Aralık tarihinin "kritik bir tarih" haline geldiğini belirterek, "Hem Tekirdağ'da hem Diyarbakır'da bizi yakından ilgilendiren 2 duruşma var. Şöyle bir şey düşündüm. Hem Tekirdağ hem Diyarbakır'a gidelim. 3'er ya da 5'er kişilik talepkar olan arkadaşlarımıza göre, komisyon kurup bir grubumuz Diyarbakır'a bir grubumuz Tekirdağ'daki mahkemeye gözlemci olarak gidelim" diye konuştu.

Komisyon üyeleri Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddet sonucu ölen 2 yaşındaki Sıla bebeğim davalarını takip edecek.