Kuzey Irak'tan bir acı haber daha: 6 askerimiz şehit oldu

MSB, dün 6 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'ta bugün çıkan çatışmada 6 askerin daha şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada olayın PKK mensubu teröristler tarafından Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir askeri üs bölgesine sızmaya çalıştığı sırada gerçekleştiği ve 13 teröristin etkisiz hale getirildiği paylaşıldı. Bakanlık tarafından aktarılan bilgilerin tamamı şöyle:

* Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

* Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralımıza da acil şifalar dileriz.