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Leman dergisi soruşturması: Gözaltına alınan dört şüpheli hakkında tutuklama talebi

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddiasıyla Leman dergisine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber Merkezi
AA
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Leman dergisi soruşturması: Gözaltına alınan dört şüpheli hakkında tutuklama talebi
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Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed'in tasvir edildiği iddiasıyla Leman dergisine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan dört şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Tutuklama talebi

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan dört şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca dergi hakkında mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. Derginin yurt dışından mali destek alınıp alınmadığı araştırılacak.

"Böyle bir riski asla almazdık"

Leman dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, dün konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa merkezli haber ajansı AFP'ye konuşan Akgün, söz konusu karikatürün Hz. Muhammed'i tasfir etmediğini söyledi.

Akgün, karikatüre ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu eserde İsrail’in Gazze’deki bombardımanlarında öldürülen bir Müslüman’ın adı Muhammed olarak kurgulandı. İslam dünyasında 200 milyondan fazla insanın adı Muhammed. Bu karikatürün Muhammed Peygamber ile alakası yok. Biz böyle bir riski asla almazdık!”

İnternet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı

Leman dergisinin X hesabı ve internet sitesi için erişim engeli kararı verildi.

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