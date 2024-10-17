Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor: Beyrut'tan sefer düzenlenecek
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferinin, bugün Beyrut - Çukurova - İstanbul güzergahında gerçekleştirileceğini açıkladı.
Lübnan'dan tahliyeler devam ediyor... Açıklama Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapıldı.
Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferinin, bugün Beyrut - Çukurova - İstanbul güzergahında gerçekleştirileceği bilgisi verildi.
Uçağın, saat 09.00'da 169 yolcusuyla Beyrut'tan havalanması öngörülüyor.
Lübnan'dan 2006 yılında da tahliye gerçekleştirilmişti
Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.
Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.
TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.