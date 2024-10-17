  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor: Beyrut'tan sefer düzenlenecek
Takip Et

Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor: Beyrut'tan sefer düzenlenecek

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferinin, bugün Beyrut - Çukurova - İstanbul güzergahında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor: Beyrut'tan sefer düzenlenecek
Takip Et

Lübnan'dan tahliyeler devam ediyor... Açıklama Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapıldı.

Lübnan’dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferinin, bugün Beyrut - Çukurova - İstanbul güzergahında gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Uçağın, saat 09.00'da 169 yolcusuyla Beyrut'tan havalanması öngörülüyor.

Lübnan'dan 2006 yılında da tahliye gerçekleştirilmişti

Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü.

Her aileye bir finansal danışman mı atanacak? Yetkili isimden yeşil ışık...Her aileye bir finansal danışman mı atanacak? Yetkili isimden yeşil ışık...Ekonomi
Benzine zam gelecek mi? İşte 17 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam gelecek mi? İşte 17 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
TBMM, 2025 yılı bütçe maratonuna hazırlanıyorTBMM, 2025 yılı bütçe maratonuna hazırlanıyorEkonomi
Meteorolojiden son hava raporu: Batıda yağmur, doğuda kar etkili olacakMeteorolojiden son hava raporu: Batıda yağmur, doğuda kar etkili olacakGündem

 

Gündem
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu'nda değişiklik
Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu'nda değişiklik
Barış Boyun'un eşi Ece Boyun dahil 157 kişi adliyeye sevk edildi
Barış Boyun'un eşi Ece Boyun dahil 157 kişi adliyeye sevk edildi
Kaç bina hasarlı? Bakan Kurum'dan Malatya depremi açıklaması
Kaç bina hasarlı? Bakan Kurum'dan Malatya depremi açıklaması
Kuyu-36 operasyonunda yakalanan 157 zanlı adliyeye sevk edildi
Kuyu-36 operasyonunda yakalanan 157 zanlı adliyeye sevk edildi
Her aileye bir finansal danışman mı atanacak? Yetkili isimden yeşil ışık...
Her aileye bir finansal danışman mı atanacak? Yetkili isimden yeşil ışık...
Malatya'da okullar bugün de tatil mi? Açıklama geldi
Malatya'da okullar bugün de tatil mi? Açıklama geldi