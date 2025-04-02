Mahir Polat anjiyo olduktan sonra yeniden cezaevine gönderildi: Sağlık durumu için heyet toplanacak

İBB'ye yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın, hastanede anjiyo olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilmesi tepkilere yol açtı. Avukatı ise tahliye talebiyle bir kez daha başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Daha önce tiroid kanserini atlatan ve düzenli PET taramaları yapılan Polat’ın, aynı zamanda hipertansiyon ve şeker hastası olduğu biliniyor.

"Son derece tehlikeli"

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, "Mahir Bey, bir haftalık süreçte üç kez hastaneye başvurmak zorunda kaldı Mahir Bey. Bu durum tek başına cezaevi koşullarında kalmasının Mahir Bey bakımından son derece tehlikeli olduğu ve yaşamını tehlikeye attığını açıkça gösteriyor. Mahir Polat daha önce de tiroit kanseri atlattı. Düzenli kanser taramaları yaptırmak zorunda, uyku apnesi olduğu için cihazla uyuyor. Hipertansiyon ve şeker hastalıkları da bulunuyor. Kalp rahatsızlığı bulunan Polat'ın kalbinde de 6 stent bulunuyor" dedi.

TTB'den Polat için çağrı

Türk Tabipler Birliği (TTB), Mahir Polat'ın tutuksuz yargılanmasını talep etti ve sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığını belirtti.

Heyet toplanacak

Polat'ın sağlık durumunun cezaevine uygun olup olmadığına doktorlardan oluşan bir kurul karar verecek. Heyetin "cezaevinde kalamaz" yönünde görüş bildirmesi halinde Polat tahliye edilecek.