Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi

İBB soruşturmaları kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve ciddi sağlık sorunları yaşadığı belirtilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Halk TV canlı yayına bağlanarak konuya ilişkin açıklama yaptı.

Erdem, "Cezaevinden aldığımız bir bilgi var. Tahliye işlemleri yapıldıktan sonra bırakılacak" dedi. Polat sık sık hastaneye sevk ediliyordu.

Ne oldu?

Geçtiğimiz günlerde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın tutukluluğuna itiraz etmişti.

Polat'ın güncel sağlık durumunun kötüye gitmesinin ve cezaevi koşullarında bulunmasının sağlığına zarar verdiği, yaşam hakkı üzerinde ağır ve yakın bir tehlikeyi gündeme getirdiği kaydedilen dilekçede, Polat'ın tıbbi tedavi alma ve sağlığını koruma imkanını engellemeyecek adli kontrol tedbirleri doğrultusunda tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.

Anjiyo yapılmıştı

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı.

Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Hipertansiyon kalp, beyin ve böbrekler üzerinde daimi olarak harabiyete neden oluyor. Kalp krizi ve beyin kanaması riskini ciddi şekilde gündeme getiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı.

3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı. Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırmıştı.

7 Nisan günü sabah saatlerinde Polat'ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini duyurdu. Polat'ın öğle saatlerinde Adli Tıp'taki kontrollerinin tamamlandığını cezaevine sevk edildiği öğrenildi.