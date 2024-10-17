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Malatya'da okullar bugün de tatil mi? Açıklama geldi

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime bugün de ara verildiği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Malatya'da okullar bugün de tatil mi? Açıklama geldi
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Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime bugün de ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Deprem nedeniyle kentte okullar dün de tatil edilmişti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, deprem sonrası yapılan saha incelemelerinde 11 okulda sıva çatlakları ve hafif hasarlar tespit edildiğini belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:
"Bu tür detayların önleyici tedbirlerle giderilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verilmiştir. Çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın güvenliği en önemli önceliğimizdir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerekli tüm önlemler alınmış olup, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir."

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