Son dakika... Malatya, Elazığ ve Urfa'da deprem sonrası okullar tatil edildi
Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.9'luk deprem sonrası Malatya, Elazığ ve Urfa'da okullar tatil edildi.
Malatya’da hissedilen bir deprem meydana gelirken, sarsıntı Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi. AFAD'a göre, depremin büyüklüğü 5,9 olarak açıklandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.
Okullar tatil edildi
Malatya merkezli deprem sonrası Elazığ, Malatya ve Urfa'da okullar tatil edildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." açıklamasında bulundu.