Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi! Diyarbakır, Elazığ deprem nerede?

Az önce deprem mi oldu? AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 10.46 civarında merkez üssü Malatya Kale olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve şiddeti çevre illeri de etkiledi. Özellikle Diyarbakır, Sivas, Şanlıurfa, Gaziantep, Tunceli, Elazığ, Kahramanmaraş gibi illerde etkili oldu. İşte 16 Ekim 2024 son depremler listesi....

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?



Evet. AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre, merkezi Malatya'nın Kale ilçesi olan bir deprem yaşandı. Saaat 10.46'da yaşanan deprem hakkında AFAD, "Saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi" ifadelerini kullandı. 6 şubat depremlerinin ardından bölgede yaşanan en büyük depremlerden biri olan 16 Ekim depremi Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Tunceli, Elazığ, Kahramanmaraş ve Sivas gibi illerde etkili oldu. Şu an için resmi kaynaklardan yapılmış olumsuz bir durum yok.