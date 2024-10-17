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Malatya beşik gibi sallanıyor: Peş peşe artçı depremler

Malatya'da dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor. Bölgede artçı sarsıntılar gece boyu devam etti.

Haber Merkezi
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Malatya beşik gibi sallanıyor: Peş peşe artçı depremler
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Malatya'nın Kale ilçesinde dün 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Sivas, Şanlıurfa ve Adıyaman da dahil olmak üzere bir çok ilde hissedildi. Bölge halkı yaklaşık 2 sene sonra yine aynı korkuyu yaşadı. Deprem sonrası paniğe kapılanlar sokaklarda sabahlarken, bölgede artçı sarsıntılar gece de devam etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son depremlere ilişkin  verileri internet sitesinden paylaştı. 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kale ilçesi beşik gibi sallandı.

Saat 02:15, 02:27 sularında gerçekleşen 2 küçük sarsıntının ardından 02:53'te 2,5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 03:32'de gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 2,9 olarak kaydedildi. 

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