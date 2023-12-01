Malatya'daki 4.8'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: 'Yüzey kırığı belli değil'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.18'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı.

İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Naci Görür: Yüzey kırığı belli değil

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından haritalı bir paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

"Daren’de Şuğul (Malatya’da) 4,8 deprem oldu. Bu deprem DAF veya Malatya Fayı üzerinde değil. Yüzey kırığı belli değil. Muhtemelen Darende-Şuğul arasında KB-GD yönünde Malatya Fayı'na doğru uzanan bir fay üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu yüklenip harekete geçmiş olan bir fay olmalı. Geçmiş olsun."