Malatya'daki 4.8'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: 'Yüzey kırığı belli değil'
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat depremleri sonucu yüklenip harekete geçmiş olan bir fay olmalı" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 03.18'de merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı.
İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Naci Görür: Yüzey kırığı belli değil
Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından haritalı bir paylaşımda bulunarak şunları söyledi:
"Daren’de Şuğul (Malatya’da) 4,8 deprem oldu. Bu deprem DAF veya Malatya Fayı üzerinde değil. Yüzey kırığı belli değil. Muhtemelen Darende-Şuğul arasında KB-GD yönünde Malatya Fayı'na doğru uzanan bir fay üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu yüklenip harekete geçmiş olan bir fay olmalı. Geçmiş olsun."