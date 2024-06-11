Maliye peşine düştü! Motosiklette vergi oyunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurtdışından getirilen motosikletlerdeki vergi oyununun peşine düştü.

Edinilen bilgiye göre ithalatçı, vergiden kaçmak için 50 cc silindir hacmine sahip motoru Türkiye’ye getiriyor. Motoru 100 cc kapasitenin üzerine çıkaracak piston kiti gibi parçalar ise ayrıca ithal ediliyor. Türkiye’de yapılan montajla 125 cc silindirli motorlar piyasada satışa sunuluyor.

Hürriyet'in haberine göre 50 cc altı motor silindir hacminde Türkiye’ye gelen motosikletin 125 cc kapasiteye çıkarılması resmi olmayan yöntemlerle yapılıyor.

Böylece 100 cc altındaki motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) tabi olmadığı için bu oyunla piyasaya sürülüyor.

MTV'nin yanı sıra 50 cc veya daha düşük motor silindir hacmine sahip motosikletlerin trafik sigortası zorunluluğu da bulunmuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuya odaklandığı belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de haberi sosyal medya hesabından paylaşarak "Kayıt dışılıkla her alanda mücadele!" dedi.