Yunanistan aşırı sıcaklardan kavruluyor: Okullar tatil edildi, kamu binaları sığınak oldu

Yunanistan meteoroloji servisi Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle beraber Çarşamba ve Perşembe günleri hava sıcaklığının en yüksek seviyelere erişmesini ve hafta sonunda tekrar normale dönmesini bekliyor.

Yunanistan'da bugün bazı okullarda çocuklar yerel saatle 11:30'da eve gönderilirken, bazı bölgelerde okullar tamamen tatil edildi.

Bakanlıktan 'evden çalışın' çağrısı

DW Türkçe'nin haberine göre Çalışma Bakanlığı hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının evden çalışması için çağrıda bulundu.

Kızılhaç su dağıtıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da turistler için Kızılhaç tarafından stantlar kuruldu, turistlere ücretsiz su dağıtılıyor. Öğlen sıcaklığında açık havada durulmaması, bol su içilmesi, alkolden kaçınılması, ağır yemek yenmemesi ve spor yapılmaması tavsiye ediliyor.

Klimalı kamu binaları ve kiliseler ise sıcak havadan kaçıp sığınmak isteyenlere kapılarını açtı.

Öte yandan Türkiye'de Yunanistan gibi sıcak hava dalgasının etkisinde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik değerlendirmeye göre İstanbul ve yurdun batı ile güney bölgeleri, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına giriyor.

AKOM İstanbulluları saat 11:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmamaları yönünde uyarmıştı.