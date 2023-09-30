  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Maltepe'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü
Takip Et

Maltepe'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranın mutfak kısmında yangın çıktı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangından etkilenen olmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karabük'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Yangın Haberleri

Karabük'te çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Bu konularda ilginizi çekebilir
yangın