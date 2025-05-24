İzmir Foça’daki yangın kontrol altında: Tarım arazisinden ormana sıçramıştı
İzmir'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangın için hem karadan hem havadan ekipler büyük mücadele verdi. Orman Genel Müdürlüğü orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına hem karadan hem havadan müdahale edildi.
Ormanlık alana sıçradı
Gerenköy mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Hem havadan hem karadan müdahale edildi
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma yapıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına aldı.
Orman Genel Müdürlüğü: Yangını kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir Foça’da kırsal alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"İzmir Foça'da kırsal alanda başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yeşil Vatan için mücadele eden tüm kahramanlarımıza, bizlere destek veren kurumlarımıza, STK'larımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz"