  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İzmir Foça’daki yangın kontrol altında: Tarım arazisinden ormana sıçramıştı
Takip Et

İzmir Foça’daki yangın kontrol altında: Tarım arazisinden ormana sıçramıştı

İzmir'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangın için hem karadan hem havadan ekipler büyük mücadele verdi. Orman Genel Müdürlüğü orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir Foça’daki yangın kontrol altında: Tarım arazisinden ormana sıçramıştı
Takip Et

İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına hem karadan hem havadan müdahale edildi. 

Ormanlık alana sıçradı

Gerenköy mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Hem havadan hem karadan müdahale edildi

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma yapıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına aldı. 

Orman Genel Müdürlüğü: Yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir Foça’da kırsal alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İzmir Foça'da kırsal alanda başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yeşil Vatan için mücadele eden tüm kahramanlarımıza, bizlere destek veren kurumlarımıza, STK'larımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz"

İzmir Urla’da yangın: Ekipler bölgeye sevk edildiİzmir Urla’da yangın: Ekipler bölgeye sevk edildiGündem
AFAD duyurdu: İzmir Foça'da depremAFAD duyurdu: İzmir Foça'da depremGündem
Hafta sonu sıcaklık zirve yapacak, 42 dereceyi görecek! İşte kavrulacak ilçeler...Hafta sonu sıcaklık zirve yapacak, 42 dereceyi görecek! İşte kavrulacak ilçeler...Gündem

 

Gündem
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Ülkü Ocakları tehdit etti, geri adım atmam!
İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Ülkü Ocakları tehdit etti, geri adım atmam!
Okul önleri yakın markajda! Jandarma 81 ilde göz açtırmadı
Okul önleri yakın markajda! Jandarma 81 ilde göz açtırmadı
Ekrem İmamoğlu’ndan bayram çağrısı: Cezaevlerindeki gençlerimizi bırakın
Ekrem İmamoğlu’ndan bayram çağrısı: Cezaevlerindeki gençlerimizi bırakın
Köprüye Ekrem İmamoğlu pankartı asılmıştı! Savcılık soruşturma başlattı
Köprüye Ekrem İmamoğlu pankartı asılmıştı! Savcılık soruşturma başlattı
Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı! İlk görüntüler geldi
Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı! İlk görüntüler geldi
CHP'li vekiller İstanbul'da köprüye İmamoğlu pankartı astı
CHP'li vekiller İstanbul'da köprüye İmamoğlu pankartı astı
İzmir Urla’da yangın: Ekipler bölgeye sevk edildi

Yangın Haberleri

İzmir Urla’da yangın: Ekipler bölgeye sevk edildi
Sıcaklıklar batıda azalacak, doğuda artacak

Izmir Haberleri

Sıcaklıklar batıda azalacak, doğuda artacak
Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine 3,6 milyar lira hibe sağlanacak

Tarım Haberleri

Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine 3,6 milyar lira hibe sağlanacak
Bu konularda ilginizi çekebilir
yangın izmir tarım