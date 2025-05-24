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İzmir Urla’da yangın: Ekipler bölgeye sevk edildi

İzmir Urla'da makilik alanda yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edilirken yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Haber Merkezi
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İzmir Urla’da yangın: Ekipler bölgeye sevk edildi
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İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 16.30 sırlarında Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi mevkiinde bulunan makilik alanda başladı.

Ham karadan hem havadan müdahale sürüyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

Alevlerin yayılmaması için yoğun mücadele 

Yangınla mücadele için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozer görevlendirildi. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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