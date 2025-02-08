Mansur Yavaş açıkladı: 'Asgari Ücret Destek Programı' başvuruları başladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücret destek programına başvuruların başladığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Başvuru Şartları: Tek asgari ücretten başka bir gelire sahip olmamak. Hanede en az 3 kişi bulunması. Biz, halkın parasını halka harcıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla kimseyi aç ve açıkta bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Programa "https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr/asgari-destek-programi" adresinden başvuru yapılabilecek.
Asgari Ücret Destek Programı Başvuruları Başladı!— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 7, 2025
✅ Başvuru Şartları:
🔹 Tek asgari ücretten başka bir gelire sahip olmamak
🔹 Hanede en az 3 kişi bulunması
📌 Başvuru Adresi:
🔗 https://t.co/eNogrQsnyz
Biz, halkın parasını halka harcıyoruz. Sosyal belediyecilik… pic.twitter.com/BBbhfOehwD