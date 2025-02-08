Mansur Yavaş açıkladı: 'Asgari Ücret Destek Programı' başvuruları başladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Başvuru Şartları: Tek asgari ücretten başka bir gelire sahip olmamak. Hanede en az 3 kişi bulunması. Biz, halkın parasını halka harcıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla kimseyi aç ve açıkta bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa "https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr/asgari-destek-programi" adresinden başvuru yapılabilecek.