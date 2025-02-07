Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması

Yavaş, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında "5 sene boyunca aday kim olacak diye konuşuldu. Televizyonda kim aday olsun diye konuşuyorlar. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Ülkede diplomalar yerine parti üyeliği geçerli. Diplomalar geçerli değil. Çok sayıda insan elinde diplomayla geçinemiyor. Diploma için de aileler ellerinde olanları harcıyor" diyen Mansur Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"İş başına geldiğimizden beri insan onuruna yakışan şekilde desteklerimizi sürdürdük. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğun 'Annemin parası yok, beni hastaneye götürmeyen' çığlığı ülkenin her yerinden duyuluyor. Eğer iktidar bu çocuklara destek olamıyorsa CHP'li belediyeler bunu yapar. Bu çığlık milyonlarca insanın çığlığıydı. Bu ülkenin asıl gündemi budur. Açlık ve yoksulluk. Biz hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Ankara'da yaptıkları sosyal yardımlardan bahseden Yavaş, şöyle konuştu:

Mansur Yavaş, başta emekliler ve asgari ücretliler olmak üzere dar gelirli vatandaşlara sağladıkları yardımları anlattı. Günlük 90 bin ekmek temini sağladıklarını belirten Yavaş, yardımlarının şeffaf şekilde web sitelerinde düzenli olarak güncellendiğini vurguladı. Ayrıca, yaşlı emeklilerin evlerinde temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade ederek, bu alandaki desteğin iktidarın verdiğinden daha fazla olduğunu belirtti. Yavaş, emeklilere ve asgari ücretlilere yönelik ulaşım, su, kantin ve kırtasiye desteği sağladıklarını, iktidarın bu beceriksizliğine seyirci kalmayacaklarını söyledi.

Sosyal yardımlar

Yavaş, belediyenin sosyal yardım verilerini de paylaştı. 31 Mart 2019’dan önce sosyal yardımların adaletsiz şekilde dağıtıldığının altını çizen Yavaş, “Halk belediyeciliği” anlayışı kapsamında yardımların artık adaletli dağıtıldığını belirtti. ABB’nin 255 bin haneye 1 milyar 842 milyon TL’lik nakdi destek yaptığını ifade eden Yavaş, 209 bin 831 haneye protein desteği yapıldığını kaydetti.

Yavaş’ın toplantıda açıkladığı ve diğer bazı sosyal yardım kalemleri şöyle sıralandı:

Doğalgaz yardımı: 180 bin aile

Kömür yardımı: 25 bin aileye

Ekmek desteği: 20 bin kişiye 90 bin ekmek

Kırtasiye desteği: 160 bin öğrenci

Kantin desteği: 18 bin 876 çocuk

Emekli destekleri

ABB Başkanı Yavaş, belediyenin yaptığı sosyal yardımların toplam tutarının 341 milyon 496 bin dolar olduğunu açıkladı. ABB’nin emekli destekleriyle ilgili de konuşan Yavaş, 63 bin 803 emekliye aylık destek ödemesi yapıldığını dile getirdi. Yavaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Türkiye Aile Destek Programı’nı sonlandırmasını da eleştirdi.

"Önemli konular medyada yeterince yer almıyor"

Mansur Yavaş, son dönemdeki siyasi gündemle ilgili eleştirilerde bulundu. Yavaş, özellikle yargının iktidarın etkisi altına girmesi ve televizyonlardaki tartışmaların yönlendirilmesi konusunda endişelerini dile getirdi. Televizyonlarda gündem dışı konuların konuşulmasının, belki de iktidarın istediği bir durum olduğuna dikkat çeken Yavaş, Ege'deki depremler, Suriye, Trump’ın Gazze açıklamaları gibi önemli konuların medyada yeterince yer bulmadığını ifade etti.

Adaylık açıklaması

"5 sene boyunca aday kim olacak diye konuşuldu. Televizyonda kim aday olsun diye konuşuyorlar. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey yoksullara sahip çıkmaktır. Biz dar gelirlilerimizin, ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Elimizin uzanmayacağı yerler mutlaka olacaktır. Sizi bu yoksulluğa mahkum edenleri lütfen unutmayın. Bu destekleri iktidar bizi silkelemesine rağmen yapıyoruz."

Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ilan edip tartışmaların önüne geçme amacı güttüğü iddialarına, "Sonuna kadar emeklilerimizin ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" şeklinde yanıt verdi. Yavaş, ülkenin gerçek gündeminin halkın ihtiyaçları olduğunu vurguladı.