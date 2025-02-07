İyi pamuk üretimi ikiye katlanmalı

İZMİR / EKONOMİ

Ekolojik Tarım Organizasyonu (ETO) Derneği ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) işbirliği ile ‘İklim Dirençli İyi Pamuk Üretimi ve Değerler Zinciri Buluşması Ege İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe akademisyenler ve sektör bileşenleri katıldı. Programda ETO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Uygun Aksoy ve İzmir Tarım İl Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Kılıç’ın iklim dirençli pamuk üretimi ve destekler konusundaki konuşmalarından sonra Bertan Balçık moderatörlüğünde bir panel de düzenlendi.

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Uygun Aksoy, ETO olarak hem bilgileri paylaşmak hem de hep birlikte ağ oluşturup iş birliklerini nasıl geliştirebileceklerini konuşmak amacıyla buluşma gerçekleştirdiklerini söyledi. Aksoy, “Sera gazı salınımında tarımın payı yüzde 19-30 arasında bulunuyor. Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 6’ncı Değerlendirme Raporu’nda 2030 yılında küresel sıcaklığın 1 buçuk derece daha artacağı öngörülüyor. O sebeple iklim dirençli tarımın yollarını bulmak zorundayız ve bugünden çalışmaya başlamalıyız” dedi.

İyi pamuğa olan talep artıyor

Türkiye’nin yılda 1 milyon tona yakın pamuk üretimi olduğunu söyleyen IPUD ve ETO Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Uskuç, son 11 yıl içinde İyi Pamuk (Better Cotton-BC) standardında üretilmiş pamuğun miktarının 100 bin tona ulaştığını belirtti. Uskuç “Dünyada toplam 25 milyon tonluk üretimin 5 milyon tonu BC standardıyla üretiliyor. Ülkemizin bu standarda uygun pamuğa ihtiyacı var ve büyük tekstil markalarından gelen talepler artıyor. İyi pamuk üretimimizi en kısa sürede ikiye katlamamız gerekiyor” dedi. Bunun yolunun da Türk tarım standartları ile BC uluslararası standartların eş değerliğini sağlamaktan geçtiğini söyleyen Uskuç, “Çalışmalarına başlanan bu süreç tamamlandığında, iyi tarım uygulamaları altında pamuk üreten her pamuk üreticisi, BC sertifikasına ulaşabilecek ve bu da Türk pamuğuna olan talebi daha da yükseltecek” dedi.

Kılıç: “Stratejik ürünlerin uygun havzalarda üretimini destekliyoruz”

Türkiye’nin su stresi altında bir ülke olduğunu hatırlatan Tarım İl Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Kılıç ise “2023 verilerine göre kişi başı su tüketimimiz bin 313 metreküp iken, bu rakamın 2030 yılında 975 metreküpe düşeceği tahmin ediliyor. O sebeple tarımda makro planlama ile yeni destekleme modellerini sadeleştirerek ve havzalara göre stratejik ürünleri destekleyerek daha etkin kullanılmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Yersel: “İyi Pamuk Standardına geçişte mali külfet olmaması avantaj”

Panelde konuşan IPUD Eğitim ve Kapasite Geliştirme Müdürü Mehmet Faik Yersel, iyi pamuk üretiminin faydalarına değindi. Yersel, Türkiye’de çiftçilerin iklime dirençli ve sürdürülebilir pamuk üretimine geçişinin en hızlı ve etkili yolunun İyi Pamuk Standardı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Üreticiler açısından, konvansiyonel üretimden sürdürülebilir üretime geçiş sürecinde bazı zorluklar yaşanabiliyor ve bu süreç bazen maddi maliyetler de gerektirebiliyor. Ancak İyi Pamuk Standardı’nın (Better Cotton) en büyük avantajlarından biri, üreticilere bu geçiş sırasında ekstra bir maliyet yüklememesidir.”