Mansur Yavaş'tan Ankara için uyarı: Çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacak

Ankara’da aniden bastıran fındık büyüklüğünde dolu yağışı birçok ilçede etkisini hissettirdi. Ankara’da öğle saatlerinde meydana gelen sağanak beraberinde dolu yağışını da getirdi.

Yağış akşam saatlerine kadar devam edecek

Yenimahalle ve Etimesgut’ta etkili olan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar günlük işlerini halletmek de aksaklık yaşadı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Mansur Yavaş hava durumuna karşı uyardı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları kuvvetli yağışa ilişkin uyardı.

X'ten paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir."