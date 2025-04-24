Mansur Yavaş'tan Ankara için uyarı: Çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacak
Ankara'da öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları kuvvetli yağışa ilişkin uyardı.
Ankara’da aniden bastıran fındık büyüklüğünde dolu yağışı birçok ilçede etkisini hissettirdi. Ankara’da öğle saatlerinde meydana gelen sağanak beraberinde dolu yağışını da getirdi.
Yağış akşam saatlerine kadar devam edecek
Yenimahalle ve Etimesgut’ta etkili olan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar günlük işlerini halletmek de aksaklık yaşadı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
Mansur Yavaş hava durumuna karşı uyardı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları kuvvetli yağışa ilişkin uyardı.
X'ten paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
"Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir."
Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 24, 2025
Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir.
Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız…