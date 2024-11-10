Mansur Yavaş'tan 'erken seçim' açıklaması: Parlamenter sisteme dönmek zorundayız

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Keçiören’de yapımı tamamlanan Keçiören Cemevi’nin açılışı törenle gerçekleştirildi. Törene katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, demokratik yönetim ve parlamenter sisteme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Yavaş, yerel yönetimde her vatandaşın inanç ve yaşam tarzına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "İnsanlar, yaptıkları anayasayla bir toplumsal sözleşme ile bir yetki veriyorlar. Seçimde birini görevlendiriyorlar ve o yönetici kendi dünya görüşünü, kendi fikrini topluma dayatamaz. Herkesin inançlarına, yaşam biçimine saygı göstermek zorunda" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin inancını, kökenini, oy tercihini sorgulamadık"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm vatandaşlara eşit hizmet götürme anlayışını benimsediğini vurgulayan Yavaş, "Ankara Büyükşehir’i yönetirken kimsenin inancını, kökenini ya da oy tercihlerini sorgulamadık. Herkese eşit baktık ve hizmet götürdük. Bunun karşılığını da halk sandıkta verdi. İnsanları ayırmazsanız, yaşantısına müdahale etmezseniz bu vatandaş da gereğini yapıyor" dedi.

'Parlamenter sisteme dönüş zorunluluk'

Yavaş, Türkiye'nin geleceği açısından parlamenter sisteme dönüş gerektiğini ifade ederek, “Vatandaşta bunu yapacak kararlılığı görüyoruz. Yerel seçimler bunun öncüsü oldu. Her kesimden oy aldık. Adaletin sağlanması, yargı ve yürütme arasındaki denge, yasamanın bağımsızlığı gibi temel prensipler yeniden yapılandırılmalı" diye konuştu.

"Bir kişi her şeyi bilemez"

Başkan Yavaş, yetkilerin tek bir elde toplanmasının sorunlara yol açtığını belirterek, “Yasama, yürütme ve yargı arasında denge sağlanmalı. Parlamenter sisteme dönmek zorundayız. Bir kişi her şeyi bilemez. Mutlaka fren ve denge unsuru olmalı” şeklinde konuştu.