Marmara'daki deprem sonrası Naci Görür ve Şükrü Ersoy uyardı: O bölgenin canlı olduğunun göstergesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Marmara Denizi'nde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin ardından gözler bir kez daha olası İstanbul depremine çevrildi. Söz konusu deprem, 'Büyük İstanbul depreminin habercisi mi' sorusunu gündeme getirdi. Deprem uzmanları, konuya dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunarak İstanbul depremi için hazırlık uyarısını yineledi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, bağlandığı NTV yayınında, sarsıntının beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını söyledi. Ancak bir hatırlatıcı olduğunun altını çizdi.

"Büyük depremle karşılaşacağız"

Tüysüz , NTV yayınında şunları aktardı:

"Sarsıntının merkezi Çınarcık çukurcuğunun ortasında. İstanbul depremi ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu depremle ilgili panik durumu söz konusu değil. Yakın çevrede hissedilir. Çınarcık ile Adalar arasında gözüküyor. Büyük depremi beklediğimiz Adalar’ın önünden geçen fayla ilişkisiz gözüküyor. Yalova-Çınarcık 1999 depremi ile büyük depremi atlatmıştır. Bu bölgede depremlerin olduğu aralık 11 km derinlikte olması. Anormal durum söz konusu değil. Deprem hatırlatıcıdır, bir gün büyük depremle karşılaşacağız ama zamanını söylemek söz konusu değil. Bu fayın bulunduğu yer Marmara’nın orta kesiminde. Küçük faylardan birisi olabilir. İstanbul üzerinde etkili olacak ana fayla ilgili değil.

"O bölgenin canlı olduğunun göstergesi"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Geçen olan depremlerden farklı bir yer. Güney Marmara'da olan depremler Gemlik Körfezi'ndeydi. Bizim beklediğimiz büyük İstanbul depremiyle ilgili olmadığını söylemiştik. Bu deprem Çınarcık Çukuru'nda. Bu bölgedeki depremler bizim için kritik. Kırılmaya aday yer Kuzey Anadolu Fayı boyunca 7'den büyük deprem bekliyoruz. Bu uçlarda deprem olunca tedirgin oluyoruz. Bu tür depremler bir şeyin tetikleyicisi olmayabilir. Ama büyük bir deprem yaşandığı takdirde tetikleyicisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu sadece o bölgenin canlı olduğunun göstergesidir. 4 büyüklüğünde 27 bin deprem olması gerekir ki 7 büyüklüğünde bir depremin enerjisini alsın. Hazır olmamız gerekiyor."

Naci Görür: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Yalova Çınarcık'ta yaşanan depremin ardından, "Sanıyorum deprem Adalar Fayı'nın güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor" açıklamasını yaptı.