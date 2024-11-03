Marmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli olarak devam ediyor
Marmaray'da saat 15.30 civarında bir intihar girişimi gerçekleşti. Yapılan açıklamada, bu olay nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak sürdürülebildiği belirtildi.
Marmaray’ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir intihar girişimi meydana geldi. Seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi. Marmaray’dan yapılan açıklamada, intihar girişimi yine ‘üzücü bir olay’ olarak aktarıldı.
Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir.”
Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir.— Marmaray (@Marmaraytcdd) November 3, 2024