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Marmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli olarak devam ediyor

Marmaray'da saat 15.30 civarında bir intihar girişimi gerçekleşti. Yapılan açıklamada, bu olay nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak sürdürülebildiği belirtildi.

Haber Merkezi
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Marmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli olarak devam ediyor
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Marmaray’ın Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir intihar girişimi meydana geldi. Seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi. Marmaray’dan yapılan açıklamada, intihar girişimi yine ‘üzücü bir olay’ olarak aktarıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30 sıralarında meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir.”

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