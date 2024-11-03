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Çorum'daki patlama anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Çorum'da bir binada patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu patlama, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
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Çorum'daki patlama anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
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Çorum'da bir binada patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Doğal gaz nedeniyle gerçekleşen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Korkunç patlama kamerada

1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı 

Osmancık Caddesi'nde bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken 16 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, patlama anı ve sonrasında yaşanan panik, anbean çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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