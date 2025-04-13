Marmaris’te sahte ürün operasyonu: Ünlü markalardan suç duyurusu

Muğla’nın Marmaris ilçesi, doğal güzellikleri ve turizmiyle öne çıkarken, son yıllarda dünyaca ünlü markaların taklit ürünlerinin satış noktalarından biri haline geldi. Özellikle kış aylarında internet üzerinden yapılan satışlar ve kargo yoluyla yurt dışına gönderilen sahte ürünler, gümrük kontrollerinde tespit edilerek yasal süreç başlatıldı. Bu gelişmeler üzerine, birçok markanın Türkiye’deki temsilcileri Marmaris kaynaklı satışlara ilişkin ardı ardına suç duyurusunda bulunmaya başladı.

Marka avukatları, taklit ürünlerin yakalanmasıyla harekete geçti

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurularında, tescilli markaların izinsiz kullanımı, birebir taklit edilen ürünlerin ticareti, bu ürünlerin yurt dışına kargo ile gönderilmesi gibi çeşitli suç unsurlarına yer verildi. Marka avukatları, özellikle İstanbul Havalimanı'ndaki gümrük kontrollerinde taklit ürünlerin yakalanmasıyla harekete geçti.

Çok sayıda ünlü markanın birebir taklit edilmiş ürünlerine el konuldu

Gümrük görevlilerinin dikkatli incelemeleri sonucunda çok sayıda ünlü markanın birebir taklit edilmiş ürünlerine el konuldu. Ürünlerin Marmaris’ten kargo ile yurt dışına gönderilmek üzere yollandığı belirlenirken, yapılan incelemelerde ticari amaç taşıyan ve bireysel kullanım sınırlarını aşan çok sayıda ürün bulundu.

Birden fazla suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunuldu

Soruşturmaların Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilirken, en son olarak bir patent avukatı aracılığıyla yalnızca bir kişi hakkında birden fazla suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Suçlamalar arasında marka hakkına tecavüz, tescilli markaların izinsiz kullanımı, taklit ürünlerin ticareti ve bu ürünlerin yurt dışına gönderilmesi gibi maddeler yer aldı.

“Ticari dolandırıcılık” ve “marka hakkına tecavüz”

Edinilen bilgilere göre, Marmaris’te gerçekleştirilen satışlar sırasında ürünlerin kargoya verilmesiyle başlayan süreç, İstanbul’daki gümrük kapılarında yapılan kontrollerde ortaya çıkarıldı. Gümrük tespitleri sonrası ise ilgili kişi ya da kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Hukukçular, Türkiye’de fikri ve sınai haklara dair yasal düzenlemelerin oldukça net olduğunu, tescilli markaların izinsiz kullanımının ağır yaptırımlarla karşılaştığını belirtiyor. Özellikle e-ticaret ve kargo yoluyla yurt dışına gönderilen ürünlerde daha sıkı denetimlerin yürütüldüğü ifade edilirken, bu tür eylemlerin “ticari dolandırıcılık” ve “marka hakkına tecavüz” gibi ciddi suçlamalara konu olabileceği vurgulandı.