MSB Duyurdu! Ankara'da kritik 'Karadeniz Zirvesi'
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 15-16 Nisan tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda, Rusya ile Ukrayna arasında sağlanabilecek olası bir ateşkesin ardından Karadeniz’de güvenliğin sağlanmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 15-16 Nisan tarihlerinde Ankara'da kritik bir güvenlik toplantısı yapılacağını açıkladı.
Kaynaklar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda gerçekleşecek olan toplantının içeriğini 'Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası bir ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği' olarak belirtti.
Karadeniz'de barış ortamının muhafazası masaya yatırılacak
Yabancı ülkelerden askeri temsilcilerinin de katılım göstereceği toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla atılacak askeri adımların deniz boyutunun ele alınacağı öğrenildi.