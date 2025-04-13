Medya sanatlarında analogdan dijitale yolculuk sergisi

Sevil Dolmacı Gallery, Art Dubai Dijital kapsamında sanat ve teknolojinin kesişiminde yenilikçi bir sergi gerçekleştiriyor. “Analog ve Dijital’in Ötesinde Medya Sanatları” başlıklı sergi, yapay zekâ, veri görselleştirme ve medya sanatlarının farklı pratiklerini bir araya getiren uluslararası sanatçıların eserlerini izleyiciyle buluşturuyor. 16-17 Nisan’da Madinat Jumeirah Conference & Events Centre’da ön gösterimi yapılacak sergi, 18-20 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak. Kürasyon, 1980’lerden bugüne uzanan bir zaman çizelgesiyle, medya sanatlarının öncülerini ve genç sanatçıları bir araya getirerek formların, sembollerin ve nesnelerin zaman içindeki dönüşümünü görsel bir diyalogla anlatıyor. Sergi, dijital sanatın kavramsal ve estetik evrimini aktarıyor.

Öncüler ve yeni nesil

Serginin temelini, 1980’lerden bu yana medya sanatlarında çığır açan Peter Kogler, Mischa Kuball ve Fabrizio Plessi oluşturuyor. Işık ve mimariyi toplumsal söylemlerle harmanlayan Mischa Kuball’ın ışıklı kutuları, optik tasarımlarıyla tanınan Peter Kogler’in sergi alanındaki duvar çalışmasıyla diyalog kuruyor. Fabrizio Plessi ise video teknolojisiyle sıvı elementin gerçeklik ve illüzyon arasındaki ilişkisini mekanik-elektronik yeniden üretimlerle güçlendiriyor.

Sara Ludy

Post-dijital dünyada dikkat çeken Sara Ludy, yapay zekâ ile ürettiği eserlerinde bedensel algıyı yeniden yorumlarken, Can Büyükberber yapay zekânın estetiğini merkeze alarak dijital sanatın geleceğine dair vizyoner bir perspektif sunuyor. Ben Cullen Williams ise doğadan ilham alan yapay zekâ destekli kompozisyonlarıyla teknoloji ve organik formlar arasındaki dengeyi araştırıyor.

Yerel sanatçılar

Türk sanatçılar da sergide güçlü bir yer ediniyor. Tuba Elmas, Fırat Engin, Emre Namyeter Fuseworks de sergide yer alıyor. Sevil Dolmacı Gallery, Art Dubai Digital 2025’te 21 numaralı stantta ziyaretçileri analog ve dijital dünyalar arasındaki dönüşen ilişkiyi keşfetmeye çağırıyor.