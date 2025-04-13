Sait Faik’in öyküleri AKM sahnesinde hayat buluyor

Türk edebiyatının unutulmaz ismi Sait Faik Abasıyanık’ın öyküleri, tiyatro sahnesinde izleyicilere sunuluyor. Oyuncu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün’ün yazıp oynadığı, Senan Kara’nın yönettiği “Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik” adlı tiyatro oyunu, 15-16-17 Nisan tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelenecek. Oyun, Sait Faik’in ada insanlarını, doğayı ve İstanbul’u yansıtan öykülerini tiyatronun büyüsüyle birleştiriyor.

Özgülgün, oyunda Sait Faik’in hikâyelerindeki kahramanların izini sürerek, usta yazarın yalın ve akıcı anlatımını sahneye taşıyor. Cumhuriyet dönemi edebiyatının mihenk taşlarından biri kabul edilen Sait Faik’in evrensel insanlık halleri bu yapımda seyirciyle buluşuyor. Oyun, edebiyat ve tiyatro severleri, duygu ve düşünce dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Prömiyeri 15 Nisan Salı günü gerçekleşecek olan oyunun diğer gösterimleri 16 ve 17 Nisan’da AKM Taksim’de izlenebilecek. Biletler, Biletinial ve MyTicket platformları üzerinden satışa sunuldu.