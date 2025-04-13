Gedik Yatırım, yedinci kütüphanesini açtı

Gedik Yatırım, çocukların hayal dünyasını genişleten ve eğitim hayatlarına dokunan “Bir Kitap Bin Dünya” projesi kapsamında yedinci kütüphanesini İstanbul Maltepe’de bulunan Albay Niyazi Esen Ortaokulu’nda hayata geçirdi. Açılış törenine Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdiresi Hale Bağce Özbaş, Maltepe İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Aydınevler Mahallesi Muhtarı Füsun Erayla, Okul Müdürü Mehmet Emin Çelik’in yanı sıra Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şengün, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Çocukların Dünyasına Açılan Bir Kapı”

Açılışta konuşan Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, eğitimin ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak şöyle dedi:

“Geleceğe yapılan en güçlü yatırım, eğitime ve çocuklara olandır. Kütüphaneler, çocukların sadece bilgiyle değil, aynı zamanda hayal gücü ve yaratıcılıkla buluşmasını sağlayan özel alanlar. Okuma sevgisini erken yaşta kazandırmak, onların özgüveninden sanatsal bakış açısına kadar her yönünü zenginleştiriyor. Kitaplara erişimi sınırlı olan öğrencilerimize bu kapıyı aralamak, bizim için tarifsiz bir mutluluk.”

Akpınar, Türkiye’nin dört bir yanında kütüphaneler açarak eğitime uzun soluklu bir katkı sunmayı hedeflediklerini de vurguladı.

Estetik ve işlevsellik

Adana, Balıkesir, Kayseri, Karabük, Niğde, Konya ve şimdi de İstanbul’da toplam yedi kütüphaneye ulaşan Gedik Yatırım’ın diğer projeleri gibi Albay Niyazi Esen Ortaokulu’ndaki kütüphane, öğrencilerin hem öğrenip hem de ilham alabileceği bir alan olarak tasarlandı.