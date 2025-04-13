Küçükyalı’da denize karşı lahmacun ve kebap deneyimi

Yalı Kanat & Kebap, Küçükyalı’da kanat, kebap ve özellikle lahmacunuyla dikkat çekiyor. Restoran, deneyimli dört isim tarafından hayata geçirilmiş: Hâkî Sayar, Olgun Demirel, Ali Erdem Şahin ve Hakan Yılmam.

Mekânın en çok konuşulan lezzetlerinin başında, zırhta çekilen Adana kebabı harcından hazırlanan “Yalı Lahmacun” bulunuyor. Standart lahmacunlardan daha büyük boyutuyla da dikkat çeken bu lezzet, Adana kebabı tadını lahmacunla buluşturarak mekânın imza lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Menüde acılı ve acısız seçeneklerle sunulan çıtır kanatlar, fıstıklı kebap, sade veya cheddar soslu şaşlık ve kuzu karski gibi seçenekler de bulunuyor. Steakhouse tarzı etler de yine konuklara önerilen ürünler arasında.

Ara sıcak menüsünde fındık lahmacun, içli köfte ve güveçte tereyağlı ciğer gibi geleneksel tatlar yer alırken, nohut ve istiridye mantarıyla hazırlanan “Yalı Sultanı” adlı güveç de farklı bir alternatif sunuyor. Meze seçenekleri arasında ise fava, köpoğlu ve Girit ezmenin yanı sıra Sicilyano ve manca gibi çeşitler bulunuyor. Menü, yemek sonrası “Yalı Tatlısı” ile tamamlanıyor.