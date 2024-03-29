Martı TAG hakkında açılan dava ertelendi

Martı TAG'a "yasa dışı taşımacılık" suçlamasıyla açılan dava, bilirkişi raporunun henüz hazırlanmaması nedeniyle ertelendi.

14. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmaya, taraf temsilcileri ve avukatlar katıldı.

Duruşmada bilirkişi raporunun henüz hazırlanmadığı ve mahkemeye gönderilmediğini belirten hakim, bir sonraki duruşmanın 19 Temmuz'da yapılmasına karar verdi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eyüp Aksu şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere dijital bir korsan taşımacılıkla mücadele ediyoruz. Bugün de duruşmamız vardı. Allah'ın adaletine ve Türk adaletine güveniyoruz. Biz yasal süreçte taksicilik yaparken, diğer tarafta korsan taşımacılık yapan bir taraf var. Mahkememiz bütün konuları esas açısından tamamlamaya çalışıyor. Hiç endişeniz olmasın inşallah Allah'ın adaleti ve Türk adaleti tecelli edecektir. Diğer davada nasıl haklı çıktıysak, nasıl kazandıysak hiç şüpheniz olmasın yine kazacağız. Eksiklikler tamamlanınca bu davayı kazacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."